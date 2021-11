Gianfelice Facchetti: “San Siro, giusto porre domande. Vedo due nodi su tutti”

L'intervista a Tuttosport sul futuro dell'impianto milanese

Il dibattito su San Siro è apertissimo e c'è chi, come Gianfelice Facchetti, ha di recente pubblicato un libro per celebrarne la storia. Il figlio del grande Giacinto non ha ancora aderito al Comitato "Sì Meazza", ma da cittadino chiede chiarezza. "Non sono un tecnico, ma credo sia legittimo porre domande su un tema così sentito, ascoltando anche le ragioni di residenti e tifosi - dice a Tuttosport -. Se è giusto farlo, facciamolo pure. Ma è necessario confrontarsi pubblicamente per arrivare a questa conclusione. Invece, in questo caso, non si è parlato della questione in campagna elettorale perché sarebbe stato delicato farlo. Poi, rapidamente dopo le elezioni, la giunta ha deliberato la pubblica utilità del nuovo stadio senza spiegare nei dettagli perché non possa avvenire la ristrutturazione del Meazza".