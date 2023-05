"Voto stagione nerazzurra? Meglio aspettare. Ci sono 2 finali da giocare". Dice senza troppi giri di parole Gianfelice Facchetti, intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno Firenze. "La squadra ha faticato in campionato, anche per le assenze. Inzaghi è stato bravo a mantenere il controllo. La finale di Champions non se, l'aspettava nessuno, merita di rimanere. L'Inter ha delle parti del campo dove può pareggiare il City. La Coppa Italia prima era snobbata. Era il trofeo delle riserve. Da un po' di anni invece ha attirato un pubblico maggiore. La formula può essere cambiata, ma è avvincente. La finale sarà bella, la Fiorentina non è li per caso. Entrambe le squadre ci tengono molto, e sarà una partita aperta. Anche la Fiorentina ha avuto alti e bassi. Ha puntato sulle coppe, anche a Basilea non era così facile. Dopo aver perso all'andata una partita in controllo. Mi sembra una stagione positiva. Italiano lo seguivo già dalla Spezia, è una Fiorentina da prendere con le pinze. Castrovilli è uno dei migliori italiani, ha grandi qualità. Mi piacerebbe vederlo a Milano. Italiano non so se reggerebbe il peso della pressione di Milano".

