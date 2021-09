Gianfelice Facchetti: “Barella idolo. Skriniar? Ricorda terribilmente mio padre”

Il figlio del grande Giacinto: "E' bello vedere l'attaccamento alla maglia di alcuni giocatori in questa fase storica"

A margine dei 'Giacinto Facchetti Awards', evento andato in scena ieri al conservatorio Verdi di Milano, Gianfelice Facchetti si è soffermato con i colleghi di Sky Sport per parlare della stretta attualità interista: "Il mio idolo nerazzurro oggi è Barella, che è stato portato a Milano da un altro idolo degli anni '80: Matteotti. E' bello vedere l'attaccamento suo e di altri giocatori come Bastoni alla maglia in una fase storica delicata per il club e per il calcio: c'è la sensazione che si può andare oltre le difficoltà e scrivere comunque la storia".