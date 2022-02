Giampaolo si gode Sensi: “Vede il gioco prima degli altri, mi è piaciuto un casino”

Il tecnico della Samp promuove il centrocampista: "Ha fatto una gran partita e ne ha beneficiato anche Caputo"

Un gol e una grande prestazione per Stefano Sensi, protagonista nel 4-0 della Sampdoria sul Sassuolo. Intercettato da DAZN dopo il match del Marassi, il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo promuove la prestazione del centrocampista dell’Inter nelle vesti di trequartista: "A me è piaciuto molto lì. Il gioco lo vede prima degli altri, mi è piaciuto un casino. Non lo posso fa giocare mezzala perché disperderei le sue energie fisiche. Gli ho ricavato quel pezzettino di campo ma mi è piaciuto molto, ha già giocato in quella zona. Quella del play può essere una soluzione a partita in corso per palleggiare meglio, ma ha fatto una gran partita e ne ha beneficiato anche Caputo".