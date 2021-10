GdS – Vittoria netta con Sanchez e D’Ambrosio: tante buone notizie per Inzaghi

Ampio turnover per il tecnico nerazzurro che viene ripagato con una prestazione dominante dei suoi ragazzi

La Juve stecca, l’Inter no. La Gazzetta dello Sport, all'indomani delle partite del mercoledì, commenta il successo meritato dei campioni d'Italia a Empoli, con i nerazzurri che superano un ostacolo tutt'altro che semplice e in qualche modo restano in scia delle prime. "Una vittoria netta per predominanza nel gioco, quasi 70 per cento a 30 il possesso palla, e per superiore cifra tecnica, anche perché l’Empoli si è condannato a una ripresa di sofferenza: al 52’ Ricci è stato espulso per una entrata sciagurata su Barella, un rosso aritmetico - si legge -. Attori protagonisti due interisti che fin qui avevano giocato poco, Alexis Sanchez e Danilo D’Ambrosio. Il cileno ha dipinto calcio con il suo piede definito e veloce; il difensore ha negato un gol a Luperto e si è auto-prodotto la rete dello 0-1 con un’azione strepitosa, in cui è mancato soltanto che si auto-facesse l’assist (in realtà gli è stato servito proprio da Sanchez). Il turnover di Simone Inzaghi - quattro titolarissimi esclusi dall’undici iniziale – ha funzionato".