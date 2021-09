GdS – Verso Inter-Real, tentazione Lautaro-Correa. E occhio alla carta Dumfries

Le possibili idee di formazione di Inzaghi in vista dell'atteso esordio in Champions

Complici i forfait di Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, si riducono le opzioni di Simone Inzaghi in vista del Real, match in cui potrà comunque contare su Dimarco (crampi) e Barella (contusione al collo). Secondo la Gazzetta dello Sport, il prodotto del vivaio nerazzurro sarà ancora titolare, il centrocampista neppure a parlarne. La discontinuità rispetto alla formazione contro la Sampdoria è possibile, invece, in attacco: l'unico col posto assicurato è Lautaro, al fianco del quale si apre il ballottaggio Dzeko-Correa. La tentazione di schierare la coppia di argentini è forte, si legge sulla rosea, perché la tipologia di partita potrebbe essere favorevole per sfruttare le ripartenze in velocità del Toro e del Tucu.