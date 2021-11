GdS – Vecino punge Inzaghi. Inter poco felice di ascoltare le parole dell’uruguaiano

Le dichiarazioni rilasciate dal Mate nel ritiro dell'Uruguay hanno fatto rumore, anche all'interno del club nerazzurro

Hanno fatto ovviamente rumore le dichiarazioni rilasciate nel ritiro dell'Uruguay da Matias Vecino che - rispondendo a una domanda precisa di FcInternews.it(leggi qui) - non ha nascosto di essere scontento per lo scarso minutaggio che finora gli ha concesso Simone Inzaghi. "Sto vivendo una situazione che non era quella che pensavo di poter vivere all’inizio dell’annata in base a quello di cui avevo discusso con l’allenatore e con il club. Se questi momenti si allargassero un po’ troppo, credo che dovremo parlare, sempre col massimo rispetto, per trovare una soluzione che sia buona per tutti", ha fatto notare il Mate con grande franchezza. E l'Inter, come l'ha presa? Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, è stata "poco felice di ascoltare le parole di Matias Vecino dal ritiro uruguaiano".