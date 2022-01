GdS – Un altro Simoni all’Inter: il figlio di Gigi fa l’osservatore e scopre talenti

L’idea è stata di Zanetti, che offrì a Leonardo un anno di apprendistato

Gigi Simoni oggi avrebbe compiuto 83 anni, mentre suo figlio Leonardo lavora nell’Inter, in una squadra di sette osservatori coordinata da Verdelli, sotto gli occhi attenti del d.s. Piero Ausilio. "L’idea è stata di Zanetti, che offrì a Leonardo un anno di apprendistato, brillantemente superato - racconta La Gazzetta dello Sport -. E così, prima del Covid, Leonardo è andato in Portogallo, Spagna e soprattutto in Francia, al «Parco dei Principi» di Parigi, dove si è emozionato ripensando al più bel successo del papà che proprio lì, nel 1998, festeggiò la coppa Uefa, primo trofeo europeo per Massimo Moratti. Leonardo allora non era ancora nato, perché ha soltanto 22 anni e un futuro nerazzurro davanti a sé. Nel nome di un papà indimenticabile per tutti".