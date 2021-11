GdS – Onana pronto per l’Inter: il portiere ha confermato la sua scelta

L'estremo difensore dell'Ajax è tornato a giocare dopo 286 giorni in Camerun-Malawi 4-0

Proprio in questi giorni André Onana ha ribadito all'Inter la sua scelta di trasferirsi a Milano a parametro zero in vista della prossima stagione. "Se da tempo i nerazzurri lo avevano formalmente 'bloccato', adesso è stato lo stesso 25enne camerunese a declinare i tentativi in extremis di inserirsi tra lui e i campioni d’Italia di diversi club di Premier, Arsenal in testa - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Onana ha (ri)detto no e, di riflesso, ha rafforzato il sì per l’Inter: potrà firmare il suo quadriennale da tre milioni a salire solo a febbraio e, fino a quel momento non si può escludere niente lungo le tortuose strade del mercato, ma anche alla luce di queste nuove prese di posizione del portiere la fiducia è totale".