GdS – Onana, i perché del sì all’Inter. Handanovic convinto: farà da chioccia

Il camerunese sarà il nuovo portiere dell'Inter

Un fisico esplosivo e il mito, ben conosciuto dai tifosi nerazzurri, di Samuel Eto'o. André Onana è un giocatore dell'Inter, anche se l'ufficialità arriverà soltanto dopo il primo febbraio. Ieri le visite mediche, come racconta La Gazzetta dello Sport, quindi la firma e una chiacchierata con dirigenti e Inzaghi. Guadagnerà 3 milioni l'anno fino al 2027. "Ma oltre i soldi - spiega la rosea - sono state la fiducia e la costanza a convincerlo: l’Inter è la squadra che con più insistenza lo ha cercato, già un anno fa, e più di diversi club di Premier, Arsenal in primis. L’opzione del ritorno al Barcellona, club lasciato nel 2015 per trasferirsi ad Amsterdam, non ha mai preso forza, nonostante alcune dichiarazioni sdolcinate fatte cadere tatticamente negli ultimi mesi".