GdS – Nuovo San Siro, prima partita nel 2025. Ma Suning deve dare conferme

Solo dopo la prima partita verrà costruita la zona commerciale

La Gazzetta dello Sport dedica oggi ampio spazio alla vicenda riguardante il futuro di San Siro . A Inter e Milan serve un nuovo stadio, a maggior ragione con le casse che piangono. "Lo stadio che prenderà il posto del Meazza, che secondo le proiezioni dovrebbe portare nelle casse dei club circa 120milioni a testa a stagione, è una necessità non più rimandabile", si legge sulla rosea.

I due club vogliono lo stadio a tutti i costi. Il Milan insiste, dall'Inter non sono arrivate note ufficiali ma tutti si attendono che Suning vada avanti sul progetto da 1,2 miliardi di euro, visto quanto ribadito da Steven Zhang a Sala nell'ultimo incontro. Resta la zavorra dei 245,6 milioni persi nell'ultimo esercizio, pur con la prospettiva di un bilancio migliore l'anno prossimo (comunque attorno a un -100). Con le attuali prospettive il debutto dello stadio è previsto entro il 2025, quindi in tempo per ospitare Milano-Cortina 2026.