GdS – Nandez obiettivo per gennaio. Per l’estate occhi su Frattesi e Ricci

L'uruguaiano arriverebbe a Milano in caso di un'uscita in mezzo. Marotta e Ausilio seguono i talenti di Sassuolo ed Empoli

Torna in maniera prepotente il nome di Nahitan Nandez per il mercato dell'Inter a gennaio. I nerazzurri non hanno esigenze particolari, ma non si esclude una partenza a centrocampo di chi finora ha giocato meno. La Gazzetta dello Sport parla di Vidal, di Sensi e, soprattutto, di Vecino. "Il suo sfogo in nazionale ha sorpreso per tempistica l’Inter. Ha il contratto in scadenza a giugno, ma può partire già a gennaio. Si era interessato il Napoli, qualche passo l’ha mosso il Genoa, lui vorrebbe una soluzione all’estero: è un nome da tenere d’occhio", si legge. Dovesse uscire un centrocampista, ecco che i nerazzurri tornerebbero alla carica per l'uruguaiano del Cagliari. "Non è un mistero l’apprezzamento dei nerazzurri. E la situazione attuale potrebbe spingere il Cagliari verso l’ipotesi prestito, unica via che in viale della Liberazione potrebbero prendere in considerazione", conferma la rosea.