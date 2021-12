GdS – Nandez e un esterno sinistro le priorità Inter. Due nomi per la fascia

I nomi per il mercato interista in vista di gennaio

La Gazzetta dello Sport cita i nomi di Sensi, Vecino, Kolarov e Satriano come tasselli in uscita a gennaio. Se davvero andranno via, si penserà a come rimpiazzarli. Questo è stato deciso ieri in un pranzo con tema mercato da Marotta, Ausilio e Inzaghi. Uno dei tasselli da cercare è un centrocampista in grado di coprire più ruoli, un profilo alla Nandez, già trattato in estate. Quindi un esterno mancino che faccia rifiatare Perisic. Per questo ruolo torna il nome di Fares, allenato già alla Lazio dal tecnico interista e oggi al Genoa, infortunato. L'alternativa è Lucas Digne, in rotta con l'Everton, già visto a Roma in passato.