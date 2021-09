GdS – Mercato, voto alto: 7,5. “Un autentico miracolo tecnico”

La Gazzetta dello Sport promuove la sessione estiva del club nerazzurro che era iniziata con addii pesantissimi

Voto alto quello della Gazzetta dello Sport al mercato dell'Inter: 7,5 per i nerazzurri, che hanno dovuto fronteggiare le partenze di Conte, Hakimi e Lukaku, oltre all'imprevisto Eriksen. Marotta e Ausilio - secondo il quotidiano milanese - hanno dovuto operare mosse rischiose e in velocità, e con un bilancio tecnico interessante: "Calhanoglu, Dzeko, Correa e Dumfries si sono presentati al meglio e quei 115 milioni in cassa ridanno ossigeno a un club che così riconquista l'autosufficienza gestionale - si legge -. Un autentico miracolo tecnico, con l'auspicio che l'Inter abbia presto la forza per tornare a programmare, presupposto per pensare in grande e disegnare un futuro ambizioso".