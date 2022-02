GdS – Mercato Inter da 8. E ci sono già due colpi prenotati per il futuro

La Gazzetta dello Sport promuove a pieni voti Marotta e Ausilio: Inzaghi accontentato

"L'accoppiata Gosens-Caicedo va a soddisfare le esigenze di Inzaghi". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani della chiusura del mercato. Per l'Inter, il voto della rosea è 8: per il giornale, solo la Juventus ha fatto meglio (9). "Un investimento (anticipato) di 22 milioni per il tedesco e un contratto a tempo per l'ecuadoriano: insomma un'operazione a lungo termine e una a breve per consolidare un gruppo già competitivo - spiega la Gazzetta -. Marotta e Ausilio ancora una volta tempestivi, mentre guardano al futuro con gli affondi per Scamacca e Frattesi. Una programmazione da grande club, considerando i tanti rinnovi già messi in cassa dai nerazzurri".