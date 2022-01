GdS – Lukaku, attese novità per oggi. Ipotesi Inter: Marotta categorico

Previsto un summit in casa Chelsea con il giocatore

La situazione di Romelu Lukaku potrebbe vedere cambiamenti già a partire da oggi, quando in casa Chelsea è previsto un summit tra il giocatore e probabilmente il tecnico Tuchel, oltre che i vertici societari. La Gazzetta dello Sport prova a tracciare uno scenario futuro, partendo dalle parole del tecnico dopo l'intervista del belga e dalla decisione di escluderlo per Chelsea-Liverpool. Lukaku non ha sfondato in questa stagione, ma ha avuto anche un infortunio alla caviglia e il Covid. "Normale considerare la necessità di un periodo di ambientamento, specie a nuovi schemi e compagni", scrive la rosea, nel frattempo cominciano però a circolare voci di addio e a Londra dovrebbe arrivare l'agente Federico Pastorello. Per ricomporre, non per ampliare la frattura.