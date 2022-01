GdS – L’Inter vede l’agente di Julian Alvarez: nerazzurri in vantaggio

L'agente del giovane attaccante argentino è a Milano e si incontrerà anche con la dirigenza del club campione d'Italia

Giorni caldissimi in casa Inter per quanto riguarda la stella di Julian Alvarez (contratto in scadenza nel dicembre 2022): in agenda un vertice con l'agente Fernando Hidalgo, di base a Milano in questi giorni proprio per affrontare alcuni summit riguardanti il giovane attaccante argentino, già capocannoniere in campionato con il River (18 gol in 21 gare). La conferma giunge anche dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche la concorrenza agguerrita di Man. United, Atl. Madrid, Monaco e Milan: "Dal punto di vista economico l’operazione ha dei contorni compatibili con le difficoltà del momento e la conseguente limitatezza delle risorse - si legge -. E’ vero che il River Plate vanta una clausola da 20 milioni a cui va aggiunta la percentuale per il giocatore (5 milioni), ma il tempo scorre in fretta e la società argentina deve scendere a patti se non vuol rischiare di perdere a costo zero il suo gioiello in estate. Un’autentica morsa che può aiutare gli acquirenti a strappare condizioni vantaggiose. Non a caso sia l’Inter che il Milan in questi mesi hanno seguito da vicino Julian: Dario Baccin, il vice di Piero Ausilio, a novembre è stato addirittura a Buenos Aires, dove ha anche conosciuto il giocatore. Una chiacchierata costruttiva. Vediamo adesso se la trattativa fa progressi. I nerazzurri partono in vantaggio, ma non vanno trascurate le attenzioni milaniste".