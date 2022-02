GdS – Lautaro-Theo: c’è lo sputo? L’Inter teme anche per gli insulti

La questione ora si sarebbe spostata sugli improperi rivolti dall'argentino al francese: la Gazzetta non esclude sanzioni

"In una prima parte della giornata si era focalizzata l’attenzione su un presunto sputo dell’interista, vistosamente frustrato per la partita capovolta in pochi minuti. Il video, rimbalzato sui social, non chiarisce né in un senso né nell’altro se di sputo effettivamente si è trattato (in realtà sì, quello scambiato per sputo è un riflesso alle spalle dell'argentino, ndr). Di sicuro, a ieri sera non c’erano segnali di un’acquisizione delle immagini da parte della procura federale. Questo non esclude però che gli ispettori federali abbiano visto e sentito il contenuto dell’episodio e possano averlo segnalato al giudice sportivo e alla procura federale. E il timore dell’Inter riguarda soprattutto gli insulti che l’argentino avrebbe pronunciato contro il francese", sottolinea la Gazzetta. Come si legge sul giornale, Lautaro ha assicurato al club di non aver sputato.