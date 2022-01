GdS – Kessie, l’Inter fiuta l’affare: Marotta al lavoro, duello con la Juve

L'ivoriano con ogni probabilità lascerà il Milan a parametro zero: su di lui anche il Tottenham di Conte

La Gazzetta spiega l'interesse dell'Inter. "Il nome di Kessie è scritto a chiare lettere sul taccuino di Marotta e pure su quello di Arrivabene - si legge -. C’è da tempo, per la verità, in quello dell’Inter, che due anni fa fu vicinissima a scambiarlo con Vecino. Altri tempi, vien quasi da ridere a pensarci oggi. Storia diversa, eppure destino comune: Vecino lascerà l’Inter gratis a fine anno, Kessie potrebbe virtualmente prendere il suo posto. E quello di Vidal, soprattutto. È giusto precisarlo, soprattutto per una questione economica. Perché Kessie ha già rifiutato 6,5 milioni dal Milan per rinnovare il contratto (individuato in Renato Sanches del Lilla il sostituto), segnale che può essere interpretato in una doppia direzione, senza che una escluda l’altra: la prima è che voglia cambiare aria, la seconda è che pretenda di più come ingaggio. L’Inter si è informata, come è logico che faccia una società sui giocatori a parametro zero. Sa che le pretese sono alte, al punto che al momento non è stata formulata alcune offerta. Ma l’agente di Kessie sa che l’Inter non va esclusa dalla corsa".