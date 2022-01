GdS – Juve, Dybala dispiaciuto per un motivo. E Marotta ha già aperto all’arrivo

Divorzio sempre più probabile tra il club bianconero e l'argentino: Inter pronta a inserirsi con successo

Il quadro descritto dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la strategia della Juventus è chiaro: rinnovo di Dybala in stand-by e rinviato a febbraio proprio per dare l'assalto a Vlahovic. L'accordo con la Joya era già stato trovato a 8 milioni più 2 di bonus, ma poi il club bianconero ha frenato e ovviamente l'argentino non l'ha presa benissimo. "Il risultato non è affatto scontato, come sembrava invece fino a Natale, e molto dipenderà da quanto Madama è intenzionata a spendere per trattenere il suo numero dieci, con l’esigenza primaria di far quadrare i conti - spiega la rosea -. L’ipotesi più probabile è che la dirigenza bianconera si presenterà a febbraio con una proposta di riduzione dell’ingaggio (Paulo guadagna attualmente 7,3 milioni di euro, bonus compresi) e per una durata inferiore rispetto all’intesa precedente, consapevole che l’attaccante potrebbe non accettare. A quel punto la palla passerà a Dybala: il dieci (che nonostante i problemi fisici resta il miglior marcatore della squadra con 11 reti stagionali) finora non aveva mai preso in considerazione l’ipotesi di lasciare Torino — anzi, era convinto che ci sarebbe rimasto fino a fine carriera — però è dispiaciuto per la mancanza di chiarezza da parte del club". E qui si inserisce l'Inter e, soprattutto, Beppe Marotta, che ha già aperto alla possibilità di accogliere l'argentino a Milano. "Se la proposta della Juventus sarà al ribasso come sembra, Dybala potrebbe decidersi ad ascoltare anche altre offerte", conferma la Gazzetta.