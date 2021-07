GdS – Joao Mario risolve il contratto: va al Benfica. E l’Inter non incassa

Il club nerazzurro risparmia solo i 6 milioni lordi dell'ingaggio del portoghese

Alla caccia di almeno venti milioni di euro da recuperare dal mercato, l’Inter difficilmente riuscirà a reperirli dalla cessione di Joao Mario al Benfica. Lo scenario più probabile, stando alla Gazzetta dello Sport, è che il portoghese si trasferisca alle Aquile attraverso una risoluzione del contratto, dunque senza che il club nerazzurro possa incassare qualcosa per il suo cartellino. Il motivo è da ricercarsi nella famosa clausola che di fatto impedisce la vendita del giocatore a qualsiasi società portoghese che non sia lo Sporting Lisbona. Una postilla inserita nel contratto firmato nel 2016 attorno alla quale potrebbe scatenarsi una battaglia legale che nessuna delle parti in causa vuole combattere. Nemmeno la Beneamata, che in ogni caso risparmierebbe sei milioni lordi di ingaggio: ora si aspetta solo l’ok del presidente Zhang per l'ufficializzazione.