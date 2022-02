GdS – Inzaghi, l’analisi dei cambi: quando e perché, servirebbe più equilibrio

Contro il Milan è stata la terza partita in assoluto in cui il risultato dell’Inter è peggiorato rispetto a quello in essere al momento del primo cambio

La pesante sconfitta subita dall'Inter nel derby, soprattutto per la modalità in cui è arrivata, ha fatto finire sul banco degli imputati Simone Inzaghi e i suoi cambi. Un ritornello sempre attuale da quando l'ex Lazio siede sulla panchina nerazzurra, da dove 22 volte su 23 gare di campionato ha ordinato tutte e cinque le sostituzioni (in totale sono 114, si è tenuto una cartuccia in tasca solo con la Juve) per dare nuova linfa a una squadra che spende tante energie per imporre il proprio gioco. Ma quando Simone attinge dalla panchina? Solo una volta - sottolinea la Gazzetta dello Sport - all’intervallo, la maggior parte delle volte - 12 su 23 - la sostituzione iniziale è arrivata dopo un’ora di gioco, tra il minuto 61 e il 70. Una specie di 'cambio automatico', un momento in cui è necessario intervenire. Il bilancio è pressoché in parità: "contro il Milan è stata la terza partita in assoluto in cui il risultato dell’Inter è peggiorato rispetto a quello in essere al momento del primo cambio: le altre due erano state quelle con Lazio e Juventus, all’andata (in quest’ultimo caso Dumfries, neoentrato, causò il rigore). Viceversa, sono quattro quelle dopo le quali il segno in schedina è mutato in maniera favorevole per Brozovic e compagni", si legge sulla rosea. A livello di singoli, però, un dato confortante: Inzaghi ha ottenuto di più dei colleghi dai subentrati: 14 partecipazioni dirette alla reti, ovvero 9 gol e 5 assist.