GdS – Inter riposizionata nell’ECA: mossa strategica con obiettivo chiaro

Grandi manovre a Nyon: si vole allontanare la tentazione di un'altra fuga in avanti

Dopo lo scatto in avanti e il passo indietro, adesso è tempo di riabbracciare i pentiti. E così Inter, Atletico e Tottenham sono stati riposizionati all'interno dell'ECA attraverso nomine strategiche (per i nerazzurri è stato eletto Alessandro Antonello nel Board dell'associazione: lui e non Steven Zhang perché si è scelto di inserire profili operativi).