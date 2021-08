GdS – Inter, colpo Dumfries: promessa Psv, si chiude entro Ferragosto?

L'esterno olandese si è promesso da tempo ai nerazzurri. Ieri la prima offerta da 12 milioni più 2 di bonus

Dopo l'arrivo di Dzeko, la priorità dell'Inter sul mercato è diventata quella di dare a Inzaghi l'erede di Hakimi. La Gazzetta dello Sport conferma l'affondo per Denzel Dumfries: ieri i nerazzurri hanno presentato al Psv la prima offerta da 12 milioni di euro più 2 di bonus e la risposta del club di Eindhoven - che inizialmente partiva da una richiesta di circa 20 milioni - è attesa entro Ferragosto. Stando a quanto riferisce il quotidiano rosa, in casa nerazzurra c'è grande ottimismo anche perché Dumfries spinge forte per arrivare al più presto a vestire la maglia dell'Inter e il Psv intende accontentarlo rispettando la promessa fatta a suo tempo.