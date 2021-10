GdS – Il Nuovo San Siro si fa: c’è l’intesa tra Comune, Inter e Milan

La questione si sblocca: il costo complessivo del distretto San Siro è di 1,2 miliardi

Stefano Bertocchi

"A questo punto ritengo che la Giunta possa procedere rapidamente a deliberare il pubblico interesse". L'annuncio fatto direttamente su Instagram dal sindaco di Milano Beppe Sala mette in discesa la strada di Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio. I due club realizzeranno il nuovo impianto rispettando "le linee e i volumi contenuti nello studio di fattibilità già stato presentato all’amministrazione", accompagnata dalla "riconversione dell’area dell’attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment, in un contesto verde". I club dovranno inoltre costruire la parte extra stadio nel rispetto delle volumetrie stabilite dal piano di governo del territorio.

"Il primo masterplan partiva da un indice volumetrico di 0,63, poi si è scesi a 0,51: ora è stato dato l’ok allo 0,35 - spiega La Gazzetta dello Sport -. Inter e Milan pur di avere uno stadio di proprietà che può raddoppiare le entrate – 120 milioni a stagione – costruiranno molto di meno attorno alla nuova arena (circa 100mila metri quadrati totali). Il costo complessivo del distretto San Siro è di 1,2 miliardi: i club chiederanno un finanziamento a 30 anni per coprire il 90% delle spese. La riduzione del cemento porterà comunque a ulteriori modifiche del progetto: le volumetrie proposte dai club erano necessarie per la sostenibilità finanziaria del progetto stesso". Il 2022 può essere l’anno chiave, con i cantieri dureranno non meno di 3-4 anni per concludere l'impianto nel 2027.

Per quanto riguarda il progetto, quello presentato da Populous resta in netto vantaggio: manca solo l’ufficialità per iniziare a lavorare concretamente sulla Cattedrale. Più indietro gli Anelli di Manica-Sportium.