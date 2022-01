GdS – Handa, presto la proposta di rinnovo. Intanto alcuni club sondano il terreno

"Il matrimonio sembra destinato a continuare, in fondo perdere un capitano così non sarebbe una scelta leggera da compiere", scrive la rosea

In virtù della solida prestazione messa in mostra a Bergamo, dove ha fermato gli assalti dell'Atalanta blindando la porta per lo 0-0 finale, forse Samir Handanovic ha avvicinato il rinnovo di contratto. Il portiere sloveno - si legge sulla Gazzetta dello Sport - è in scadenza, una silenziosa scadenza, ed è stato avvicinato da alcune squadre che hanno preso informazioni. L’Inter, dal canto suo, non vuole lasciarlo partire e presto gli proporrà un nuovo accordo per farne il miglior compagno possibile di Onana, il portiere del futuro nerazzurro. "Il matrimonio sembra destinato a continuare, in fondo perdere un capitano così non sarebbe una scelta leggera da compiere", si legge sulla rosea.