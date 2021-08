GdS – Esterni, solo Nandez nel mirino. Rinvio per Dumfries, Bellerin defilato

Dumfries resta il preferito dello staff tecnico

Al momento, dopo Nandez, non è in programma un altro arrivo sugli esterni. Dumfries resta il preferito dallo staff tecnico e l'Everton si è defilato dalla corsa. "Se più avanti fosse agganciabile, l’Inter non si farebbe sfuggire l’occasione". Questo il punto di oggi dalla Gazzetta dello Sport riguardo alla situazione dell'olandese.