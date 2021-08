GdS – Dzeko attende il via libera dalla Roma per andare subito a Milano

I giallorossi lasceranno partire il bosniaco già oggi qualora arrivasse il sì di Abraham al trasferimento nella Capitale

"Giornata, per adesso, normale a casa di Edin Dzeko . L’attaccante bosniaco aspetta che sia formalizzato il suo trasferimento all’Inter e, intanto, ha fatto colazione nel solito bar a Casal Palocco a due passi dalla sua villa. Contestualmente, sua moglie Amra è andata a Trigoria, per motivi personali, ed è rimasta meno di 10 minuti". Questo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport aggiornando dunque la situazione del bosniaco in procinto di partire per Milano.

L'allenamento dei giallorossi è previsto per le 17 di oggi pomeriggio e Dzeko non dovrebbe esserci. Ma - secondo quanto scrive la rosea - ancora nessuno comunica nulla perché la Roma vuole prima avere in mano il suo sostituito e aspetta una risposta da Abraham del Chelsea. "Se dirà sì a breve, Dzeko avrà il via libera per andare subito a Milano dall’Inter e chiudere così i suoi 6 anni di vita a Roma".