GdS – DigitalBits-Zytara: all’Inter 21 mln l’anno. In arrivo anche Moncler

La Gazzetta dello Sport tratteggia i contorni delle nuove collaborazioni strategiche del club nerazzurro

Dopo l'annuncio di ieri della nuova collaborazione tra l'Inter, DigitalBits e Zytara che porterà nelle casse del club nerazzurro 21 milioni a stagione per 4 anni, la Gazzetta dello Sport spiega: "Zytara svilupperà la app dell’Inter, sulla quale sarà possibile (anche) effettuare acquisti tramite criptovaluta XDB, che a sua volta si serve della piattaforma Digitalbits - si legge -. Per l’Italia è una collaborazione dai contorni molto importanti, segnale di una nuova frontiera verso la quale sta andando il mondo del calcio e dello sport in generale"