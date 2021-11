GdS – De Vrij, si teme uno stiramento: oggi gli esami nel ritiro olandese

Il centrale nerazzurro ha avvertito una fitta alla coscia destra proprio al 90' del match di ieri a Podgorica

Continuano i problemi per i giocatori dell'Inter in questa sosta fin qui nefasta. Dopo il ritorno anticipato ad Appiano di Bastoni, l'impiego di Barella seppur non al meglio, la frenata di Dzeko che non ha preso parte ieri al match della sua Bosnia, in serata è arrivata la tegola più pesante: infortunio per De Vrij. Come documentato nelle scorse ore, il centrale nerazzurro ha chiesto il cambio proprio al 90' di Montenegro-Olanda per un fastidio accusato alla coscia destra: pare si tratti dei flessori. "La dinamica e le sensazioni del difensore fanno temere uno stiramento: oggi verranno effettuati gli esami di rito dallo staff olandese, sempre in contatto con quello dell’Inter", riferisce la Gazzetta dello Sport. Inzaghi incrocia le dita...