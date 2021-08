GdS – Da Brozo a Barella e Lautaro, Inter decisa: rinnovi solo a fine mercato

Segnato il futuro di Perisic che guadagna già 5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2022

In attesa di capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku e se il Chelsea nelle prossime ore tornerà alla carica per il centravanti belga, la dirigenza dell'Inter deve fare i conti anche con i rinnovi di Brozovic, Barella e Lautaro Martinez .

La priorità resta il contratto del croato, in scadenza nel 2022, ma Marotta e Ausilio ne discuteranno solo a fine mercato: l'Inter - riporta La Gazzetta dello Sport - vuole mandare un chiaro messaggio a giocatori e procuratori, eventuali "ricatti" non verranno accettati. La dirigenza nerazzurra è infatti pronta a riconoscere un adeguamento importante al suo regista, ma follie non verranno fatte.