GdS – Correa corre verso Verona. E ha già scelto il numero di maglia

L'attaccante argentino oggi si allenerà con i compagni ad Appiano e Inzaghi potrà averlo per il match con l'Hellas

Tutto molto velocemente, come quando palla al piede semina avversari in modo inarrestabile. I primi passi di Joaquin Correa nell'Inter sono stati rapidissimi: arrivo, visite e cena. Oggi l'allenamento nel pomeriggio ad Appiano alle 15 dopo la firma sul contratto e poi, con ogni probabilità, la partenza con i nuovi compagni in direzione Verona, dove domani i nerazzurri affronteranno l'Hellas. Lo conferma la Gazzetta dello Sport: tutto per portare il Tucu al Bentegodi. E l'argentino avrebbe già scelto il numero 16 , oggi indossato da Lazaro (a un passo dal Benfica).

"È stata l’operazione più onerosa in entrata della società di Zhang, pur dentro una sessione che porta un segno largamente positivo: dei 185 milioni di euro incassati dalle cessioni di Hakimi e Lukaku, per la prima squadra ne sono stati reinvestiti 43,5 - si legge -. L’Inter è riuscita ad aggiungere in rosa un elemento gradito all’allenatore, peraltro sottratto a una potenziale rivale per l’alta classifica. Con un particolare: a Milano sono arrivati tutti giocatori che hanno già giocato in Champions League".