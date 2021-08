GdS – Sorteggi Champions, l’Inter rischia il girone della morte: le fasce

Oggi a Istanbul verranno sorteggiati i gruppi della massima competizione europea per club: il quadro completo

Oggi è il giorno dei sorteggi dei gironi di Champions League a Istanbul (live FcInterNews alle 18). Per l'Inter, testa di serie, tante insidie. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ci sarà una seconda fascia mai così piena di superpotenze: Psg, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Barcellona, Siviglia e Borussia Dortmund , oltre alla Juventus. Nella virtuale griglia di partenza, le favorite della Gazzetta sono Psg, City e Chelsea. "In terza fascia, nessuno vorrà incrociare l’Atalanta che da due stagioni esprime mentalità e gioco europei - si legge -. Nell’ultima, il cliente scomodo è proprio il Milan, precipitato in fondo per risultati recenti che hanno abbassato rating e ranking, ma assolutamente da piani più alti. Il rovescio della medaglia è che, da laggiù, Pioli rischia proprio un gruppo terribile. Tutto è possibile. Prendiamo l’Inter. Campione e testa di serie, potrebbe anche ritrovarsi con Psg, Porto, Wolfsburg".