GdS – Caos Covid, Lega Serie A contro le Asl: troppa discrezionalità

Domani assemblea dei club in cui bisognerà avere la stessa compattezza

Dopo che il Consiglio di Lega ha ribadito ieri il non rinvio delle partite a rischio per i provvedimenti delle varie Asl competenti, la palla passerà al giudice sportivo, che dovrà decidere sulle gare eventualmente non disputate (tra cui Bologna-Inter ) e che come ricorda La Gazzetta dello Sport non ha ancora deciso nemmeno su Udinese-Salernitana .

Il Consiglio si è rifatto alla norma Uefa sui 13 calciatori disponibili, anche pescando dalla Primavera. Norma però che è stata superata più volte dalle decisioni delle Asl. "Naturalmente non si mettono in discussione le prerogative dell’autorità sanitaria locale, tanto più in un momento in cui la curva epidemiologica ha preso a impennarsi drammaticamente. Ma il problema è la discrezionalità, l’incertezza totale, la possibilità che una cosa valida nella città “X” non valga nella città “Y”, alimentando sospetti e disorientamento anche nel pubblico - è quel che si legge sulla rosea -. Ecco perché viene addirittura annunciata la possibilità di ricorrere al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non tengono conto delle disposizioni sulle quarantene dello scorso 30 dicembre, il testo che avrebbe dovuto limitare il potere discrezionale delle Asl, ancora padrone però dei destini del campionato, almeno a vedere gli accadimenti di queste ore".