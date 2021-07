GdS – Calhanoglu a Milano, in campo col Lugano? Domani allenamento col Sarnico

Il giocatore turco è a disposizione di Inzaghi

Hakan Calhanoglu è tornato a Milano. Oggi il primo allenamento con l'Inter per il giocatore turco, che settimana prossima (scrive La Gazzetta dello Sport) dovrebbe entrare a pieno regime in gruppo. Potrebbe già mettere qualche minuto nelle gambe a Lugano, il 17 luglio, magari per una ventina di minuti. Tra domani e dopodomani arriverà anche Milan Skriniar in gruppo. De Vrij si dovrebbe aggregare invece soltanto in Florida.