GdS – Cagliari, riecco Nandez: l’uruguaiano vuole l’Inter, serve accontentare Giulini

L'uruguaiano torna mercoledì ad Asseminello assieme a Godin, ma in Sardegna potrebbe rimanere poco

Finito il ritiro a Pejo, il Cagliari si ritroverà ad Assemini per preparare l'amichevole ad Augsburg in programma sabato, dove Leonardo Semplici troverà anche i due uruguaiani protagonisti in Copa America, Diego Godin e Nahitan Nandez che difficilmente trascorreranno tanto tempo sull’isola. "Nandez il disturbo lo toglierebbe volentieri da subito - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Ma l’Inter, che è la pretendente numero uno, dovrà riuscire a soddisfare le giuste richieste di Giulini che non può certo svendere il duttile centrocampista, ormai sempre più utilizzato da esterno".