GdS – Brozovic tra presente e rinnovo: Inzaghi ha le idee chiare

Il croato è centrale per il nuovo tecnico, ma va trovata l'intesa sul prolungamento

"Brozovic non si tocca", aveva chiesto Inzaghi nei suoi primissimi giorni di Inter. E ieri il croato, in scadenza nel 2022, è tornato ad Appiano con un grosso sorriso stampato sul volto. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Brozovic sarà certamente al centro del progetto tecnico del nuovo allenatore nerazzurro, ma ci sarà da trovare un accordo sul prolungamento. In tal senso, saranno decisive le prossime settimane per capire gli eventuali margini per un'intesa.