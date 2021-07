GdS – Barella, l’Inter ai club di Premier: “Non se ne parla”. Pronto il rinnovo

Il centrocampista non è tra i sacrificabili, a fine mercato arriverà l'adeguamento a 4,5 mln di euro l'anno

L'Inter ha risposto con un "non ne parliamo neanche" alle ipotesi di offensive importanti di club della Premier League(qui la nostra esclusiva) per Nicolò Barella. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, il centrocampista sardo, il cui valore di mercato se possibile è aumentato dopo la trionfale campagna a Euro 2020 della Nazionale italiana, non è fra i 'sacrificabili' e, anzi, firmerà un rinnovo con adeguamento alla fine del mercato: dovrebbe salire a 4,5 milioni di euro l’anno.