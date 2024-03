Ricardo Gareca, ct della Nazionale cilena, non ha fatto mistero di voler puntare senza se né ma su Alexis Sanchez, a prescindere dal minutaggio che sta avendo nel club: "Penso che sia in grado di fare prestazioni importanti, lo ha dimostrato all'Olympique Marsiglia - ha sottolineato durante la conferenza della vigilia dell'amichevole tra la Roja e la Francia -. All'Inter è stato importante, anche se non con la continuità che sta cercando. È in una fase in cui può fare quello che vuole. La sua carriera è stata brillante. L'Alexis attuale mi piace, vorrei poter continuare a contare su di lui".

