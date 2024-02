Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Fabio Galante ha espresso il suo parere sull'arrivo all'Inter di Piotr Zielinski per la prossima estate: "Ammiro la scelta di aver rifiutato i tanti soldi di un campionato che, però, lo avrebbero fatto sparire dal palcoscenico di un calcio importante. Ciò detto, l’Inter credo abbia fatto un gran colpo, parliamo di un centrocampista di qualità e capace anche di siglare diversi gol. Un calciatore di qualità ma anche di quantità. Il centrocampo dell’Inter vanta un numero alto di giocatori di qualità e, dunque, qualcosa in uscita sicuramente ci sarà. Non sono Piero Ausilio o Beppe Marotta e non posso essere d’aiuto per definire il nome, ma ho la sensazione che qualcuno a centrocampo uscirà. Tuttavia, quel che si pensa oggi potrebbe essere ribaltato tra tre mesi. Il mercato è sempre in fase di cambiamento”.

Mani sullo Scudetto dopo il ko della Juve con l'Udinese? "È stata una sconfitta che ha determinato un +7 con una partita da recuperare, non è poco. Tuttavia, i punti in palio sono ancora tanti, i nerazzurri hanno anche gli impegni di Champions che potrebbero far perdere punti in campionato. Se non ha lo scudetto in tasca, possiamo dire ne abbia metà. Scudetto meritato? È stato un percorso dall’arrivo di Simone Inzaghi. Non dimentichiamo che, quando una squadra raggiunge dei successi, bisogna andare a monte. L’Inter è partita con Luciano Spalletti, poi con Antonio Conte fino ad arrivare ad una finale di Champions con Inzaghi. A mio avviso è meritato, ma anche grazie a tutti i tecnici del recente passato ed ai calciatori che non possono dirsi titolari. I Davide Frattesi e i Marko Arnautovic denotano, infatti, una rosa di valore”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!