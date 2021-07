Gagliardini: “Le prime sensazioni sono positive, c’è ancora tanto da lavorare”

Le parole del centrocampista a Inter TV

Tocca a Roberto Gagliardini presentarsi ai microfoni di Inter TV per fare il punto sulla preparazione dell'Inter in vista della nuova stagione: "Le prime sensazioni sono positive, stiamo già iniziando a lavorare tosto e stiamo cercando di mettere benzina nelle gambe - dice il centrocampista nerazzurro -. C'è ancora tanto da lavorare: aspettiamo che arrivi il resto della squadra, ma per ora è andato tutto molto bene".