Gagliardini a ITV: “Vogliamo passare il turno e arrivare fino in fondo”

Le parole del giocatore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Dopo la festa per la Supercoppa sollevata una settimana fa, l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo per la Coppa Italia. A presentare la sfida è Roberto Gagliardini che a Inter TV parla così del match di questa sera contro l'Empoli. "Abbiamo un altro ostacolo oggi, partita impegnativa. Non sarà facile ma ci teniamo ad arrivare in fondo anche in questa competizione, faremo di tutto per passare il turno”.