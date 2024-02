Gabriel Brazao si congeda dall'Inter. Dopo che il Santos ha ottenuto dalla FIFA la rimozione del divieto di operare acquisti e proceduto col suo tesseramento, il portiere brasiliano, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto salutare e ringraziare il club nerazzurro per queste quattro stagioni delle quali, nonostante non abbia avuto praticamente spazio girando tra un prestito e l'altro, conserverà comunque ottimi ricordi: "Grazie di tutto, Inter. Il mo ciclo è stato pieno di sogni diventati realtà! Sono grato di aver partecipato alla bellissima storia di uno dei più grandi club del mondo. Posso solo essere grato per l’opportunità e per i grandi momenti che ho vissuto".

