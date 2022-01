From UK – Lukaku sorpreso dalla reazione all’intervista. E non vuole muoversi

Dall'Inghilterra sono sicuri: Big Rom non vuole tornare in Italia, ma restare al Chelsea

Romelu Lukaku è rimasto sorpreso dalle brutali reazioni all'ormai famosa intervista concessa a Sky Sport e non vuole tornare in Italia. È quanto assicura Express dall'Inghilterra, spiegando che l'intenzione di Big Rom non era quella di spingere per un addio al Chelsea.