From UK – L’UEFA pronta a dare il via libera per le trasferte europee

I tifosi sono pronti a rivivere le notti magiche in giro per l'Europa

Sicuramente una bella notizia per i tifosi che s'apprestano a rivivere le notti magiche delle competizioni europee in giro per il globo. La conferma arriva dai colleghi di Sky Sports, che preannuncia la decisione della UEFA di dare il via libera al pubblico in trasferta per le competizioni europee a partire proprio dal primo turno di Champions League della prossima settimana. La decisione è soggetta, però, ad eventuali restrizioni dei singoli Governi a cui spetta il potere di annullare, in caso di focolai o situazioni epidemiologiche aggravate, il provvedimento.