Times – Pif vicino all’acquisto del Newcastle: c’è il sì della Premier, i dettagli

La trattativa, secondo fonti inglesi, potrebbe risolversi entro 24 ore

Torna alla ribalta il fondo saudita Pif, più volte accostato alle cronache interiste circa una possibile acquisizione societaria. Mentre il club di Viale della Liberazione per ora rimane salda nelle mani di Suning, i sauditi hanno affondato il colpo per l'acquisizione del Newcastle, dopo un iniziale no della Premier League per via di varie controversie legate alla politica saudita. L'accordo, secondo quanto riferisce il Times, potrebbe arrivare nel giro di ventiquattro ore, con tanto di sì da parte della Premier. "L'acquisizione del Newcastle United sarà annunciata dopo che lo stato del Golfo ha revocato il divieto di quattro anni sull'emittente del Qatar beIN Sports" si legge. "Il governo saudita ha promesso di chiudere i siti Web pirata che operano nel Paese, mentre beIN Sports, che detiene i diritti della Premier League per il Medio Oriente, è passato dall'essere ferocemente contro l'acquisizione del Newcastle per motivi di pirateria a dire che la Premier League ora non ha preoccupazioni".