Al contrario di quanto era trapelato alla vigilia, Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ieri sera ha preferito schierare Jeremie Frimpong a destra e non Denzel Dumfries, entrato a partita in corso nella sfida stravinta contro la Scozia. "Se questa scelta l'ho fatta perché era un'amichevole? Da un po’ di tempo ho in mente che Frimpong possa giocare molto bene in profondità a destra, che è ciò che vogliamo in possesso palla - la spiegazione a NOS del tecnico degli Orange a margine del match -. Vorremmo costruire a tre. Probabilmente questa non sarà la squadra che partirà agli Europei, ma questi sono ragazzi che hanno buone possibilità di essere nella rosa definitiva".

