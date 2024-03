"Quando alla Fiorentina c’è stato il cambio di proprietà da Della Valle e Commisso mi ha chiamato per entrate in società" ha raccontato Sebastian Frey a TvPlay durante il suo ricordo personale su Joe Barone. "La trattativa poi non si è concretizzata per varie ragioni - ha continuato - ma non è mai mancato il rispetto tra noi (tra lui e Barone, ndr). Mi ci sono anche 'scontrato' in qualche occasione ma quando si discute con qualcuno di spessore, anche se si hanno idee diverse, si conclude sempre stringendosi la mano. Joe Barone aveva tantissimo carattere e forza. Ha lasciato un’impronta importante all’interno della Fiorentina. Rinnovo le condoglianze alla famiglia".

Sul legame con la Fiorentina:

"Io sono orgoglioso di aver indossato le maglie di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa. Dopo il fallimento del Parma ho scelto la Fiorentina per il progetto, ci ho messo 5 secondi a dire sì".

Sul caso Acerbi-Juan Jesus:

"Io finché non ho la certezza di quello che è accaduto non voglio puntare il dito. Il tema è molto complicato, il razzismo non deve fare parte del mondo del calcio. Anche nel mondo in generale ma è molto difficile lottare contro il razzismo. Sarei sorpreso e deluso se Acerbi fosse colpevole. In caso le sanzioni sarebbero ovviamente giuste. Dieci giornate? Sono davvero tante anche perché si andrebbe a macchiare di una cosa non bella. Potrebbe, in caso, anche mettere in discussione il rinnovo con l’Inter. Inoltre ci sarebbe l’Europeo con l’Italia, quindi sarebbe una beffa anche per Spalletti. Giusta, comunque, la decisione di isolarlo dalla Nazionale al momento perché Acerbi è troppo al centro del ciclone".

