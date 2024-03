Come di consueto è andato in onda negli studi di DAZN l'approfondimento Open VAR, con Dino Tommasi, vice commissario della CAN, che ha commentato alcuni degli episodi dello scorso week-end di campionato. Tra questi c'è il discusso contatto tra Frendrup e Barella in Inter-Genoa: "Ayroldi ha sbagliato ad assegnare il calcio di rigore? Direi di sì di fronte alle immagini - ha esordito l'ex direttore di gara -. La sensazione dal campo ci può stare, lui vede un intervento irruente, è un peccato di gioventù".

Tommasi poi aggiunge: "Bravo il VAR Paterna a richiamarlo, le immagini riproposte sono chiare ma Ayroldi non riesce a staccarsi dalle sensazioni avute in campo e non riesce a recepire l'on field review. Avrebbe dovuto visionare con più apertura le immagini proposte che evidenziavano l'intervento in anticipo del difensore. È stato un peccato di gioventù. Però voglio chiarire che non necessariamente l'intervento sul pallone toglie ila calcio di rigore, potrebbe comunque essere stato un intervento imprudente", ha concluso.