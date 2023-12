Nel corso del suo intervento dal palco di Vibo Valentia, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha riservato anche una frecciata non di poco conto alla Juventus, al tecnico Massimiliano Allegri e al ds Cristiano Giuntoli che continuano ad assegnare il ruolo di squadra favorita per lo Scudetto ai nerazzurri mentre per la loro squadra si limitano al traguardo Champions League: "Se dicessimo che giochiamo per arrivare quarti non saremmo onesti, l'Inter ha la qualità per parlare di Scudetto come obiettivo. Alcuni si nascondono un po' di più rispetto a quello che facciamo noi. Juve, Milan e Napoli non partivano con l'obiettivo di entrare tra le prime quattro".

